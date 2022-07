OM – Mercato : Jonathan Clauss s’exprime sur son arrivée !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Jonathan Clauss est marseillais ! Après plusieurs semaines de négociations, le latéral gauche tricolore s’est engagé avec l’OM pour les trois prochaines saisons. Au lendemain de sa signature, il vient sur son impression lors de son arrivée.

« Une fierté »

Pour le média du club, il s’est exprimé : « C’est une fierté exceptionnelle de rejoindre un club mythique du football français. C’est un honneur de pouvoir endosser ce maillot-là. L’OM représente le football français, quand on parle du championnat de France dans le monde, on connaît forcément l’OM. »

Il a aussi évoqué les raisons de son choix : « Tout était réuni pour me donner envie de choisir l’OM : la grandeur du club, ses valeurs et son projet. Ce choix était très logique. J’espère faire au moins aussi bien que la saison dernière. J’ai envie de prouver que je suis là au mérite et grâce à mes qualités. J’ai beaucoup échangé avec le président, qui m’a appelé souvent, très souvent. Je me suis reconnu dans son discours. »