OM - Mercato : Kamara bientôt d’accord avec son futur club ?

Après plusieurs années de fidèles et loyaux services, Boubacar Kamara va quitter libre l’OM, lors du mercato estival. Courtisé par de nombreux clubs étrangers, le marseillais serait sur le point d’accepter une offre.

Selon Nicolò Schira, l’Atletico Madrid est dans la phase finale des négociations pour signer Kamara libre cet été. Un contrat de 4.5 millions d’euros par an attend le marseillais dans la capitale espagnole.

#AtleticoMadrid are in advanced talks to sign Boubacar #Kamara as a free agent. Offered a salary by €4,5M/year. #transfers #OM https://t.co/ExXnQ4eLvF