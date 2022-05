OM - Mercato : Boubacar Kamara justifie son choix Aston Villa

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

En fin de contrat en juin prochain avec son club formateur, l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a décidé de poursuivre sa carrière à Aston Villa où il s'est engagé pour la cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027.

Sur le site officiel du club anglais, le milieu de terrain français a livré ses premiers mots en tant que Villan. "Quand j’ai rencontré Steven, Christian et Johan, je savais qu’Aston Villa était pour moi. Leur ambition et leur détermination à réussir correspondent aux miennes. J’ai hâte que la pré-saison commence."

Aston Villa is delighted to announce the signing of @BoubaKamara_4 on a five-year contract! ✅