OM - Mercato : l'Arabie Saoudite menace l'arrivée de Romain Saïss

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Comme révélé il y a quelques jours déjà, Pablo Longoria discute bel et bien avec Romain Saïss (Besiktas, 33 ans), demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde avec le Maroc et en fin de contrat dans un an en Turquie. Le président de l'OM aimerait faire signer l'ancien joueur du Havre et du SCO Angers même si l'arrivée de Marcelino a un peu freiné cette piste.

Al-Ittihad et Nottingham en embuscade

D'après le média spécialisé dans le football marocain Lions de l'Atlas, la concurrence commence sérieusement à s'enhardir pour Saïss. Comme elle le fait partout actuellement, l'Arabie Saoudite a lancé une offensive flash pour le défenseur originaire de la Drôme. Le club d'Al-Ittihad souhaiterait le faire signer rapidement.

Si l'OM ne conclut pas le dossier, les Phocéens s'exposent également à un regain d'intérêt des anglais de Nottingham Forest, toujours sur le dossier depuis son départ de Wolverhampton il y a un an. Le dossier est encore loin d'être terminé.

