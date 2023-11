OM - Mercato : l'Arabie Saoudite s'offre un rêve estival de Longoria

On ne le saura jamais mais la saison de l'Olympique de Marseille aurait pu être radicalement différente si Marcelo Gallardo avait favorablement répondu aux avances de Pablo Longoria. L'entraîneur argentin, qui a mené River Plate vers les sommets du football sud-américain, a été tout près de succéder à Igor Tudor mais il a préféré décliner et le président marseillais décida alors de se tourner vers son ami Marcelino, pour le bilan que l'on connaît...

Gallardo, pour sa part, a eu d'autres contacts en Europe, notamment avec Lyon. Mais il attendait de meilleures offres, lui qui est au top dans son continent. A défaut, il a préféré rester à Buenos Aires, à suivre la progression d'un de ses enfants dans les rangs de River. Mais il devrait bientôt replonger. Selon Fabrizio Romano, il est sur le point de s'engager avec les Saoudiens d'Al-Ittihad (le club de Karim Benzema) jusqu'en 2025, avec option jusqu'en 2027. L'Arabie Saoudite, un autre sujet en lien avec l'OM...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🟡⚫️🇦🇷 Marcelo Gallardo will sign as new Al Ittihad manager on contract valid until June 2025.



It will also include an option to extend for further 18 months, until June 2027. pic.twitter.com/hFWucC1Onr