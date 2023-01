OM - Mercato : l'arrivée d'Ilic sur le point de tomber à l'eau ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Comme nous vous l'avons relayé ce mercredi dans notre fil Mercato, le Torino menacerait l'Olympique de Marseille dans le dossier menant au milieu de terrain de l'Hellas Vérone, Ivan Ilic.

Le Torino augmente son offre pour Ilic

À en croire les informations de Sky Italia, Les dirigeants du Toro, qui auraient rencontrés leurs homologues de l'Hellas Vérone ce mercredi soir à Milan pour évoquer le cas du Serbe, auraient revus leur offre à la hausse et proposeraient désormais 14 millions d'euros plus des bonus. Pour rappel, le club phocéen a soumis une offre de 16 millions d'euros plus trois millions d'euros de bonus. Même si la proposition de l'OM est supérieure de celle du Torino, l’espoir du club turinois de doubler le club olympien aurait grandi ces dernières heures.

Pour résumer Alors que l'Olympique de Marseille semblait avoir raflé la mise pour Ivan Ilic, le milieu de terrain serbe de l'Hellas Vérone pourrait bien lui filer entre les doigts.

