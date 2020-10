OM - Mercato : l’arrivée de Luis Henrique fait encore jaser

Le débat fait un peu tache. L'OM, en dépit de son centre de formation, n'a que rarement donné sa chance à ses plus jeunes éléments en poussant logiquement certains à aller voir ailleurs. Ce pourrait être le cas, une fois encore, dans les prochains mois.

Dimanche, La Provence a fait savoir que « plusieurs espoirs du centre de formation auraient grincé des dents » lorsque l’OM a recruté cet été le jeune attaquant brésilien, Luis Henrique (18 ans). En cause, le fait d'accorder sa confiance, et son argent (8 millions d'euros) à un espoir venu d'ailleurs alors que de jeunes joueurs marseillais attendent un signal d'André Villas-Boas. Marley Aké est cité par le quotidien provençal.

Libbra prend fait et cause pour les Minots de l'OM

Marc Libbra s’est invité dans ce débat endiablé et n’a rien fait pour défendre son ancien club. « C'est normal, pourquoi avoir un centre de formation pour acheter un jeune de 18 ans que personne ne connaît ? Cela ne donne pas envie à des jeunes de signer dans le club. On en reparle plus tard dans la saison », a-t-il posté sur Twitter. Les faits donneront-ils raison à l’ancien attaquant de l’OM ?