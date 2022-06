OM - Mercato : l'Atlético Madrid a chipé Witsel mais pourrait libérer une cible de Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a confirmé lors d'une conférence de presse hier qu'Axel Witsel devrait renforcer son effectif dans les prochains jours. Selon lui, il ne manque plus grand-chose pour que le milieu belge, qui semblait pourtant tout proche de l'OM, ne signe son contrat. Ce "plus grand-chose" consiste en une économique de 40 M€ à réaliser à travers des ventes ou des économies de salaire.

D'après El Mundo Deportivo, parmi les joueurs poussés vers la sortie par l'Atlético figure une ancienne piste de Pablo Longoria : Daniel Wass. Le piston droit danois de 33 ans était dans le viseur de l'OM l'été dernier, à l'époque où la Fiorentina rechignait à vendre Pol Lirola. Finalement, Wass était resté six mois de plus à Valence avant de filer à l'Atlético, où il n'a pas convaincu. Et comme Lirola n'a pas convaincu non plus à l'OM en 2021-22, Longoria pourrait revenir à la charge pour l'ancien d'Evian-TG. Ce serait une belle occasion pour l'Atlético de se racheter d'avoir chipé un Witsel promis à Marseille...

⌛️ El anuncio oficial del fichaje de Axel Witsel por el Atlético de Madrid está a punto y podría ser esta misma semanahttps://t.co/SVz8c30LYS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 28, 2022

Pour résumer Le milieu belge Axel Witsel va bien prendre la route de l'Atlético Madrid mais le piston droit danois Daniel Wass, que Pablo Longoria avait voulu faire venir à l'OM l'été dernier, pourrait être libéré par les Colchoneros.

Raphaël Nouet

Rédacteur

