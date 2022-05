OM - Mercato : l'Atlético s'intéresse à Clauss (RC Lens), Fofana s'éloigne aussi...

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un danger espagnol pour Cho, un successeur pour Kamara ?

Le rêve n'aura pas duré longtemps... Alors qu'ils s'imaginaient voir Jonathan Clauss et Seko Fofana voir porter le maillot blanc la saison prochaine, les supporters de l'OM vont devoir se faire une raison : les deux Lensois sont trop chers et la concurrence est trop grande. Concernant le capitaine sang et or, un journaliste d'El Chiringuito a expliqué que le FC Séville n'était pas sur le coup, ce qui était une bonne nouvelle. Mais Téléfoot a expliqué ce matin que si le profil de Fofana faisait l'unanimité chez Sampaoli et Longoria, il était beaucoup trop cher, le Racing en attendant au moins 20 M€.

Quant à Jonathan Clauss, toujours dans Téléfoot, on a appris qu'il était suivi par l'Atlético Madrid. Et que les Colchoneros seraient prêts à investir entre 6 et 7 M€ pour s'attacher ses services. A priori, les enchères devraient monter pour l'international français mais l'OM ne va pas pourvoir suivre bien longtemps. Dans tous les cas, il va lui falloir explorer d'autres pistes...

#RCLENS || Offre de 6 à 7 millions hors bonus pour Jonathan Clauss. L’Atletico Madrid reste pour l’instant la piste la plus chaude d’après @telefoot_TF1. pic.twitter.com/9DIxPQD3p9 — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) May 29, 2022

