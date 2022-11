OM - Mercato : l’attaquant rêvé de Longoria très bientôt en lumière au Mondial ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Marcus Thuram devrait être titulaire contre la Tunisie, mercredi (16h), pour la troisième journée de la Coupe du monde au Qatar. Selon L’Équipe, l’attaquant du Borussia Moenchengladbach devrait être préféré à Olivier Giroud pour accompagner Kylian Mbappé.

Cette possible titularisation du fils du célèbre Lilian devrait donner un nouveau coup de projecteur à un joueur déjà très suivi au mercato. Courtisé par l'OGC Nice l’été dernier, notamment, Thuram (25 ans) suscite désormais l’intérêt de clubs d’un autre calibre.

D’après le quotidien sportif, le Bayern Munich a établi des premiers contacts, tout comme l’Inter Milan et Aston Villa, où Unai Emery le pistait déjà l’été dernier à Villarreal. Si le Borussia Dortmund a sans doute laissé passer sa chance, nos confrères confirment que Pablo Longoria en rêve. « Mais l’OM part de beaucoup plus loin », concluent-ils. Encore plus s'il marque mercredi ?