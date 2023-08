OM - Mercato : l'avenir d'Ünder dépendant d'un joueur pisté par le RC Lens ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM aimerait se séparer de Cengiz Under avant la fin du mercato. L’international turc est pisté par Fenerbahçe. Mais les Olympiens n’ont pas encore trouvé d’accord avec les Stambouliotes. Et pour cause, les Turcs aimeraient d'abord vendre un de leurs joueurs, ciblé par le RC Lens, avant d’accueillir l’Olympien.

L’arrivée d’Under conditionnée par le départ de Batshuayi

Avant de recruter Cengiz Under, Fenerbahçe aimerait se séparer de Michy Batshuayi, pisté par le RC Lens, rapporte L’Équipe. De plus, toujours selon le journal français : « Fenerbahçe ne veut pas répondre aux exigences de l'OM sur le montant d'un transfert sec et l'étalement des paiements, pour l’instant. ». Mais la vente de l’attaquant belge pourrait permettre au club turc de débloquer beaucoup de choses au niveau financier et lui permettre de parvenir à conclure un accord avec l’OM avant la fin du mois d’août.

L’ÉQUIPE 🔵 Cengiz Ünder et Ruslan Malinovski en salle d’attente



👉 Lire l'article : https://t.co/2qBtz2ruyv pic.twitter.com/Lba0YmpoHT — SHANGO Foot | 🇫🇷 FR (@ShangoFoot) August 10, 2023

Podcast Men's Up Life