OM - Mercato : l'identité du gardien de Liga dévoilée, accord avec un latéral droit ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Hier à Fos-sur-Mer, l'OM a pris une gifle face à Norwich (0-3), relégué de Premier League. Et, bien évidemment, cela a provoqué la colère de nombreux supporters alors que les deux équipes ne sont pas au même stade de la préparation, que les Phocéens sortent d'une préparation physique à l'italienne avec Igor Tudor et que la façon de jeu est radicalement différente par rapport à Jorge Sampaoli. Mais qu'importe, le peuple veut des recrues et Pablo Longoria va lui en donner.

Le président marseillais a bien avancé sur deux dossiers. Tout d'abord, le gardien appelé à concurrencer Pau Lopez est désormais ciblé. Comme annoncé, il joue en Liga (Celta Vigo) mais il n'est pas portugais. Il s'agit de Ruben Blanco, espagnol de 26 ans ayant fait toutes ses classes en Galice et international ibérique dans toutes les catégories jusqu'aux Espoirs. Le Celta serait ouvert à un prêt, selon L'Equipe, mais veut d'abord avoir trouvé un remplaçant à son titulaire. L'autre dossier bien avancé est celui du latéral droit. Lens ayant repoussé une deuxième offre pour Jonathan Clauss, l'OM s'est mis d'accord avec Nuno Tavares. Arsenal pourrait libérer son Portugais en prêt une fois que Zinchenko (arrivé de Manchester City) sera opérationnel mais, selon Fabrizio Romano, les négociations de club à club n'avancent pas très vite.