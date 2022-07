OM - Mercato : l'Inter fonce sur une piste de Longoria à zéro euro

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'information a d'abord fait du bruit du côté du FC Barcelone. Moussa Sissoko, qui a fait parler de lui dans des négociations sans fin au sujet d'Ousmane Dembele avec le Barça, était aujourd'hui dans les bureaux de l'Inter Milan. L'agent français, selon le journaliste Foot Mercato Santi Aouna,s'est en fait déplacé pour représenter un autre de ses joueurs : Dan-Axel Zagadou.

Coup dur pour l'OM

Le défenseur central français, lui aussi libre de tout contrat, est depuis un certain temps dans les petits papiers de l'OM pour succéder à William Saliba. Finalement, sans faire de bruit, l'Inter a bien avancé sur le dossier et discute avec son agent. Même si les Marseillais accueillent Samuel Gigot et le jeune Isaak Touré pour renforcer leur défense centrale, un réel patron est toujours recherché par Longoria. Zagadou représentait une option qui cochait toute les cases, malheureusement, ça chauffe du côté des Nerazzuri.