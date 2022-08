OM - Mercato : l'OL fait un retour en force dans le dossier Jordan Veretout

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Si l'OM est très chaud sur le dossier Jordan Veretout (AS Roma, 29 ans) cet été, les Phocéens doivent à nouveau faire face à une concurrence Ligue 1 sur le dossier de l'ancien joueur de l'ASSE et du FC Nantes.

Lyon de retour sur le dossier à la demande de Peter Bosz

En effet, si l'on en croit Il Messaggero, l'OL – qui semblait hors-jeu sur le dossier depuis les arrivées de Johann Lepenant et Corentin Tolisso – a fait son retour sur la piste de Jordan Veretout. Un changement de cap appuyé par Peter Bosz, désireux de compter sur une sentinelle supplémentaire au sein de son effectif.

Reste à savoir si les Gones pourront aller plus loin que l'OM et convenir aux exigences de la Roma qui attend à minima entre 10 et 15 M€ pour l'international tricolore (5 capes), lequel sort d'une saison pleine en Italie (50 apparitions, 4 buts, 10 passes décisives) et est encore sous contrat pour deux saisons. D'après le quotidien transalpin, aucun club n'a pour l'heure offert plus de 8 M€ pour Jordan Veretout...