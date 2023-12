OM - Mercato : la concurrence s'accroit encore pour Yoro (LOSC) !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Tel que c'est parti, Mehdi Benatia aura bien du mal à faire venir Leny Yoro à l'OM. Le nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria est fan du jeune défenseur central du LOSC, qui a explosé cette saison. Redoutable au duel, souvent bien placé et bon dans la relance, le phénomène de 18 ans est estimé à... 18 M€ par Transfermakt. Mais non seulement Lille ne fera aucun cadeau à Marseille, non seulement il a prouvé qu'il savait bien vendre ses joueurs mais, en plus, la concurrence s'annonce aussi riche que redoutable pour les Phocéens !

Les deux Manchester également sur les rangs...

En France, le PSG a fait part de son intérêt, son responsable du recrutement, Luis Campos, connaissant bien Yoro pour avoir œuvré au LOSC il y a deux ans. Mais ce n'est pas le pire... D'après Le 10 Sport, Manchester City et Manchester United sont également sur les rangs. Et là, niveau sportif avec l'attrait de la Premier League (et la possibilité de gagner la C1 pour les Citizens) comme niveau financier, impossible de rivaliser pour l'OM.

EXCLU @le10sport : Manchester City et Manchester United s'activent pour Leny Yoro (LOSC)



▶️ Début des discussions avec le joueur et le LOSC pour un transfert



▶️ Lille se met en ordre de marche pour le prolonger...https://t.co/azU4Vl1Ny2 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 6, 2023

