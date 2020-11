OM - Mercato : la dernière trouvaille de Longoria inspire de grosses craintes

Sur le papier, l'idée semble bonne : Téléfoot a révélé ce samedi que le Head of Football de l'OM, Pablo Longoria, avait flashé sur Issa Kaboré. Ce latéral droit de 19 ans est sous contrat avec Manchester City, qui l'a recruté cet été pour cinq saisons avant de le prêter à Malines. Un gros talent à peaufiner, donc, ce qui s'inscrirait dans la politique de l'OM version McCourt. Sauf que le journaliste Florian Hoolsbeek du site belge Walfoot a expliqué à footballclubdemarseille qu'il s'interrogeait carrément sur les capacités de Kaboré !

"Il a d'énormes carences"

"Je ne veux pas être dur avec le garçon mais je ne pense pas qu’il portera un jour le maillot de Manchester City. A moins d’un énorme pas en avant, il a d’énormes carences en termes de formation. Il est arrivé en Belgique à 18 ans (2019), son niveau technique ce n’est pas ça. Les latéraux modernes, on leur demande énormément de choses : participer au jeu, venir mettre des centres, faire des actions offensives positives…"

"City voudra récupérer son investissement et je ne sais pas si l’OM peut mettre 4 ou 5M€ sur un profil comme lui. Il ne sera pas prêt tout de suite à la différence de Maehle. J’émet des doutes sur cette rumeur. Si l’OM cherche un joueur pour pouvoir le revendre dans 2 ou 3 ans pourquoi pas mais il ne sera pas prêt tout de suite ça c’est clair. C’est de la post-formation. Il doit progresser dans la prise de décision quand il a le ballon. Tu vas trouver des montages vidéos de ses meilleures actions mais si tu regardes des matches entiers avec Malines, deux passes sur trois arrivent dans les pieds de l’adversaire ou en touche. Il ne sait pas toujours quoi faire. Dès qu’il est un peu pressé c’est un peu n’importe quoi. (…) Je suis étonné de cette rumeur. On est loin de l’accord. En plus il faut négocier avec City mais aussi avec Malines qui dispose d’un prêt jusqu’en juin avec la moitié du salaire pris en charge par City. Le profil ne correspond pas à une recrue hivernale. En football on ne sait jamais mais je n’y crois pas."