OM - Mercato : la durée du nouveau contrat de Caleta-Car dévoilée

En conférence de presse, Pablo Longoria s'est montré très clair concernant les joueurs en fin de contrat. Il ne veut plus qu'un cas comme celui de Boubacar Kamara se produise. Un tel talent, parti gratuitement faute d'avoir su le prolonger plus tôt, c'est inacceptable, surtout pour un club en difficulté financière comme l'OM. Duje Caleta-Car est donc prévenu. Soit il s'en va cet été, à un an du terme de son bail, soit il prolonge.

Selon le journaliste de RMC Florent Germain, Longoria aurait l'intention de proposer un an de contrat au défenseur central croate. Les négociations débuteront après le 1er septembre, jour de clôture du mercato, dans le cas où le joueur serait encore à Marseille. Par contre, Germain confirme les propos de Longoria : si Caleta-Car n'accepte ni de partir, ni de prolonger, il ira faire un tour en réserve !