OM - Mercato : la Juventus à fond sur Boubacar Kamara ?

Zapping But! Football Club

Les supporters marseillais peuvent commencer à trembler. Car Boubacar Kamara est non seulement ciblé par Newcastle cet hiver mais également par la Juventus Turin. Et l'on sait combien le Minot, défenseur central de formation reconverti milieu de terrain, est prépondérant dans la bonne marche de l'OM. Comme nous l'avons relayé dernièrement, l'équipe a six fois plus de chances de s'imposer quand il est là.

L'intérêt de la Juventus n'est pas récent. Il Corriere dello Sport a affirmé dès le mois de septembre que les Bianconeri souhaitaient se renforcer au niveau du milieu récupérateur. Ils avaient trois cibles : Kamara, Aurélie Tchouameni (AS Monaco) et Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach). Sauf que l'ASM a fixé à 80 M€ le prix de son nouvel international. Evidemment trop pour la Juve. Quant à Zakarian, il préfèrerait s'engager avec Manchester United, qui le courtise également. Reste donc Kamara…