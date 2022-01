OM - Mercato : la Juventus n'a pas lâché prise pour Milik

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Dernièrement, sur les réseaux sociaux, Arkadiusz Milik a expliqué que ses deux objectifs pour 2022 étaient de qualifier l'OM pour la prochaine Champions League et de disputer le Mondial qatari avec la Pologne. Une déclaration qui augure a priori un maintien dans l'effectif marseillais pour la deuxième partie de saison, malgré l'intérêt de la Juventus Turin pour lui.

Seulement, selon Foot Mercato, le dossier Milik-Juve est loin d'être refermé. La Vieille Dame, qui a perdu Federico Chiesa pour six mois (blessure aux ligaments croisés contractée dimanche) et qui pourrait voir Alvaro Morata repartir en Espagne cet hiver, continue de scruter le marché des attaquants. Elle multiplie les pistes, notamment le Parisien Icardi, et Milik en est une. Le principal obstacle à un transfert serait l'indemnité réclamée par l'OM : 15 M€. C'est trop pour les Bianconeri. Pour le moment...

