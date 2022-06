OM - Mercato : la liste des indésirables de Longoria est connue !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après avoir reçu le feu vert de la part de la DNCG pour recruter, l’OM va enfin pouvoir lancer son mercato. Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria scrute le marché pour trouver les bons joueurs à faire venir pour compléter le groupe et jouer la Ligue des Champions. Mais le président olympien travaille également pour vendre les indésirables et les joueurs sur lesquels Jorge Sampaoli ne compte plus.

Selon L’Équipe, le board de l’OM aurait établit une liste de sept joueurs à faire partir cet été. Des potentiels départs qui pourraient faire rentrer de l’argent dans les caisses de Marseille et qui pourraient diminuer la masse salariale. Le quotidien sportif explique qu’Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Pol Lirola, Luis Henrique, Kévin Strootman, Jordan Amavi et Nemanja Radonjic sont les joueurs qui constituent cette liste. À voir si Pablo Longoria réussira à trouver une porte de sortir pour chacun d’eux dans les semaines à venir.

🔹Luis Henrique 🇧🇷 a trouvé un accord avec le Torino. L’OM et le club italien dont déjà d’accord pour un prêt avec OA de 6M€. (@RaimondoDM)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/2EjtAlEbdR — MercatOM (@Mercat_OM) June 27, 2022

Pour résumer Alors que l’OM multiplie les pistes pour se renforcer avant de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, Pablo Longoria souhaiterait également dégraisser l’effectif et aurait dressé une liste de sept joueurs indésirables.

Adrien Deschepper

Rédacteur

