OM - Mercato : la liste des priorités estivales de Longoria a fuité

Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Pablo Longoria n’a pas de temps à perdre. S’il sait que l’enveloppe allouée au recrutement estival dépendra de la place finale de l’OM en Ligue 1, le président du club phocéen a déjà établi ses priorités dans le sens des arrivées.

Cinq postes à pourvoir cet été

Dans l’hypothèse où Igor Tudor et son schéma préférentiel (3-4-2-1) perdurent à l’OM la saison prochaine, L’Équipe assure que les dirigeants ont ciblé des arrivées aux postes suivants : pistons (plutôt gauche que droit en priorité), défense centrale, un milieu axial et un attaquant. Pour rappel, le club phocéen récupérera notamment les blessés Amine Harit et Azzedine Ounahi pour le secteur offensif.

La une du journal L'Équipe du jeudi 20 avril pic.twitter.com/gGEWueG06O — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 19, 2023

