OM – Mercato : la nouvelle recrue de Longoria est arrivée … à Paris !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si les ventes de joueurs n'avancent pas très vite à l'OM, il n'en est pas de même des arrivées. En effet, comme révélé plus tôt dans la journée, le club phocéen va entériner une 11e recrue avec le prêt de l'ancien nantais Amine Harit (24 ans) en provenance de Schalke04.

Encore sous contrat pour trois ans avec le club de Gelsenkirchen, l'international marocain ne se voyait pas évoluer en D2 allemande et devrait signer un prêt sans option d'achat d'une saison. En tout cas, comme le joueur l'a fait savoir il y a quelques minutes sur son compte Instagram, Harit est déjà arrivé en avion privé du côté du Bourget (Paris).

Alors que l'OM affronte l'ASSE ce soir au Vélodrome, le milieu offensif – qui jouera les doublures de Dimitri Payet cette saison – va signer dans les prochaines heures après les formalités d'usage (visite médicale, etc.).

Amine Harit has just landed in France in order to complete his move to Olympique Marseille. He’s ready to sign in the next hours. 🔵🛬 #OM pic.twitter.com/9JUBhOJRBL