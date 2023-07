OM - Mercato : la piste Aubameyang détruite et moquée comme jamais

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

A l'instant T, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang demeure un espoir pour les supporters de l'OM. Pas encore d'officialisation, même si les récentes informations laissent penser que le dossier de l'ancien stéphanois pourrait vite se décanter.

Aubame, qui a très peu joué la saison passée, est-il la solution idéale pour l'OM ? Certains ne le pensent pas. Pour ne pas changer, Daniel Riolo, le consultant de RMC, a une opinion bien tranchée sur le sujet. Et ne s'est pas privé de la donner sur les ondes de la radio.

Prendre Sadio Mané

"Plus personne ne veut d’Aubameyang car il est super dur a gérer. On se souvient d’Arteta avec lui… Ce n’est pas la qualité qui est un problème lorsqu’il a envie d’être bon, c’est le comportement du joueur. Je suis très étonné. Je ne comprends pas le choix de l’OM. Le cas Sadio Mané me scotche. Le Bayern en veut plus, mais pourquoi on ne se bat pas pour avoir ce joueur ? Aubameyang quand il est à Arsenal, on sait comment ça se termine pour ceux qui ont vu la série Amazon. Il est méga-galère, c’est un mec qui peut être toxique dans un groupe. Après si sur un an, il décide de tirer l’équipe derrière lui. Tu ne construis pas avec Aubameyang. C’est un pari. Mais dans ce cas-là, qu’ils prennent Sadio Mané, en plus il est supporter de l’OM. Sadio Mané, je vais voir Micheline à la compta et je lui dis : "tu me vends tout ce que tu peux me vendre pour pouvoir me payer son salaire !"

