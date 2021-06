OM - Mercato : la presse argentine évoque des premières tensions entre Longoria et Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Au départ, le quotidien Olé faisait le point sur les rumeurs Cristian Pavon (Boca Juniors) et Luca Orellano (Velez Sarsfield). En expliquant par exemple que le cas de l'attaquant était très compliqué pour les Xeneizes, qui doivent le vendre cet été puisqu'il sera en fin de contrat en 2022 et qu'il n'a aucune intention de prolonger, mais qu'il s'agit de leur seul avant-centre du moment et, qu'en outre, il a maille à partir avec la justice en raison de prétendues violences sexuelles.

Une confidence de Sampaoli à Olé ?

Mais Olé explique qu'il y a une grande différence entre ce que fait Longoria et ce qu'aimerait avoir Sampaoli. Que le président de l'OM dépasse très largement les attentes de son entraîneur en termes de contacts. Par exemple, il a commencé par suivre Thiago Almada à Velez avant de se rabattre sur Orellano vu que le club de Liniers demandait trop pour le premier.

S'agissant d'un quotidien argentin qui fréquente l'entraîneur de l'OM depuis longtemps, on peut se demander si ce n'est pas Sampaoli lui-même qui lui a fait part de cette divergence. Si c'est le cas, Longoria aurait tout intérêt à ralentir la cadence, même si son travail est pour le moment irréprochable. Car il a déjà usé un entraîneur (Villas-Boas) en travaillant dans son coin…

Sampaoli, entre Pavón y Orellano para el Olympique de Marsella 🇫🇷🤝🇦🇷https://t.co/yJtcFaiBpi — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2021