OM - Mercato : la prochaine recrue dans les valises d’Ismaïla Sarr ?

L’OM tient sa quatrième recrue de l’été ! Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria a enrôlé hier Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais fait son retour en Ligue 1, quatre ans après son départ à Watford et s’est engagé pour cinq ans et 13 millions d’euros hors bonus. Après un an en Championship, Sarr et l’OM tenteront de retrouver ensemble l’Europe.

Ndiaye suit Sarr à la culotte

C’est la seconde recrue offensive estivale de l'OM après Pierre-Emerick Aubameyang, en attendant l’arrivée possible d’Iliman Ndiaye. Les dernières informations le concernant sont plutôt positives en provenance de Sheffield et les supporters de l’OM auront aussi noté qu’il a « liké » le message annonçant l’arrivée de Sarr hier dans le club phocéen. Tic-tac...

