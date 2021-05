OM - Mercato : la recrue phare de Sampaoli finalisée grâce au LOSC ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Les choses sérieuses ont démarré pour Gerson (23 ans). Devenu cible prioritaire de Jorge Sampaoli pour l’OM de la saison prochaine, le milieu brésilien serait sensible à l’intérêt porté par le technicien argentin. Reste à convaincre Flamengo de céder aux avances du club phocéen.

Pour ce faire, Pablo Longoria pourrait compter sur la présence d’un certain Tulio De Melo. Selon O Globoesporte, les discussions se poursuivent entre les émissaires marseillais (dont fait partie l’ancien attaquant du LOSC) et les dirigeants du club carioca samedi soir pour continuer à négocier les détails de l'opération.

De Melo décisif dans le dossier Gerson ?

En question, la teneur et le montant des bonus (nombre de matches disputés, sélections), mais aussi un contrat d'assurance. Le père et agent de Gerson était présent à cette réunion, qui s’est tenue dans la plus grande cordialité. Le média brésilien nous apprend également que ces derniers ne quitteront pas Rio tant qu'une décision définitive ne sera pas prise par les deux parties. De Melo sera donc l’atout n°1 de l’OM dans ce dossier qui tournerait autour des 30 millions d’euros.