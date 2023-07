OM - Mercato : c'est confirmé pour Ünder !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaila Sarr, l'OM vient de booster son attaque et ce n'est peut-être pas fini puisque le club olympien convoite avec insistance plusieurs autres éléments offensifs, en particulier le Sénégalais Illiman Ndiaye (Sheffield United). Dans ce contexte, l'OM pourrait transférer Cengiz Under.

Il n'entre plus vraiment dans les plans

Le départ du Turc semble se préciser. Fenerbahçe est intéressé et Pablo Longoria ne demanderait que 10 M€ pour Under, alors que l'AS Rome bénéficie de 20% pour la vente du milieu offensif. Selon Nicolo Schira, le club turc a proposé trois ans de contrat à Under, qui sait qu'il n'est plus au centre du projet de l'OM. De quoi l'inciter à rentrer au pays ?

Cengiz #Under could leave #OlympiqueMarseille: the turkish player is no longer central in #OM’s project. #Fenerbahçe have already opened talks and offered €10M to #TeamOM and a contract until 2027 for the winger. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2023

