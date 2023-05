OM : la vérité éclate sur l'intérêt de la Juventus pour Tudor

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce mardi, La Provence annonce que la Juventus Turin aurait laissé tomber la piste Igor Tudor dans le cas où elle se séparerait de Massimiliano Allegri. Une information pas du tout confirmée par le quotidien piémontais Tuttosport, très proche des Bianconeri. Selon eux, l'entraîneur de l'OM est toujours le plan A des dirigeants turinois, de même que Thiago Motta (Bologne) et Sergio Conceiçao. Cependant, là où les informations de La Provence et de Tuttosport se rejoignent, c'est que Tudor ne devrait pas traverser les Alpes cet été.

Virer Allegri reviendrait trop cher à la Juve

En effet, Tuttosport annonce qu'il faudrait à la Juventus signer un chèque entre 35 et 40 M€ pour virer Allegri, entraîneur le mieux payé du Calcio, et l'ensemble de son staff. Or, la Vieille Dame, qui a accepté la sanction de dix points de retrait du Comité olympique, jouera au mieux l'Europa League, au pire l'Europa League Conférence. Mais pour la Champions League, c'est foutu. Or, la C1, c'est 80 M€ annuels garantis depuis dix ans pour la Juve. Sans cette émane, impossible pour elle de virer Allegri. C'est donc presqu'à contrecœur qu'elle va repartir avec un Allegri qui crispe pourtant tout le monde, des joueurs aux supporters en passant par les dirigeants et les médias. Tudor, lui, devra attendre au moins un an avant de retrouver son ancien club...

