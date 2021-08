OM - Mercato : le chouchou de Longoria lui passe sous le nez

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Amine Adli va bien filer en Allemagne ! Le joueur pisté par l’OM durant ce mercato mais également le Bayern Munich et le VfL Wolfsburg, serait tout proche de poser ses valises au Bayer Leverkusen selon Sky Sport Allemagne et RMC Sport.

Le meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée auraient pourtant été en discussions avancées avec le Bayern Munich rapporte l’Equipe, club qu’il voulait rejoindre coute que coute en début de mercato, ce qui lui a valu les foudres de son président, Damien Comolli. Le Téfécé l’a notamment écarté jusqu’à la fin du mercato pour avoir refusé certaines offres sans même les avoir étudiées.

Il y a donc semble-t-il eu un retournement de situation donc puisque sauf offre de dernière minute, Amine Adli devrait être le remplaçant de Leon Bailey au Bayer Leverkusen, le jamaïcain étant parti à Aston Villa. Pour l’heure, les deux clubs seraient tombés d’accord et ils ne resterait plus qu’à finaliser le contrat du joueur. Si le montant du transfert n’a pas filtré, le Téfécé souhaiterait récupérer 10 millions d’euros rapporte l’Equipe.

Amine Adli va bien filer en Allemagne !

Le joueur pisté par l’OM durant ce mercato mais également le Bayern Munich et le VfL Wolfsburg, serait tout proche de poser ses valises au Bayer Leverkusen selon Sky Sport Allemagne et RMC Sport. Les deux clubs seraient tombés d’accord et ils ne resterait plus qu’à finaliser le contrat du joueur.