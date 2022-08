OM - Mercato : le club fait passer un message fort pour Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Désireux de quitter Manchester United pour un club disputant la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo (37 ans) fait fantasmer certains supporters de l'OM, qui ont noté que le club phocéen répondait à quelques critères du quintuple Ballon d'Or.

Pour beaucoup de Twittos, le rêve est possible et un hashtag #RonaldOM est même né sur Twitter pour pousser à la venue de CR7 sur la Canebière. Cette demande serait arrivée jusqu'aux oreilles de Pablo Longoria et Javier Ribalta, qui ont préféré « sourire » de la rumeur.

Malgré cette position claire, le journaliste italien Niccolo Ceccarini a assuré que le président de l’OM avait établi un contact récent avec Jorge Mendes ! Fatigué par cette situation ubuesque, la direction de l'OM s’est mise en contact avec Florent Germain (RMC Sport) pour affirmer que le club phocéen n'avait « aucune intention » de recruter Cristiano Ronaldo. Fin du fantasme ?