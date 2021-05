OM – Mercato : le coach de Flamengo s'immisce dans le dossier Gerson !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que l'avenir de Gerson (Flamengo) à l'OM pourrait se jouer ce jour à l'occasion d'un nouveau rendez-vous entre les clubs au Brésil, l'entraîneur du club auriverde Rogerio Ceni est sorti du silence.

« Je veux vraiment qu'il reste »

Interrogé sur le possible départ de Gerson, l'ancien gardien de but a pris position suite au match de son équipe face au LDU Quito en Copa Libertadores : « Je lui parle tous les jours, je veux vraiment qu'il reste, car c'est une pièce essentielle. Je comprends les besoins du conseil d'administration, mais depuis que nous sommes arrivés nous n'avons pas eu de recrues et le garder est important si nous avons l'ambition d'être champion... Je ne vois pas son intérêt à partir, je ne sais pas sur quoi aboutiront les négociations, mais s'il part, il manquera cruellement à l'équipe », a notamment lâché Ceni.

Sur le dossier Gerson, Flamengo réclame à minima 30 M€ en plus d'un pourcentage à la revente (10%). Un montant élevé aux yeux de l'OM, qui, malgré ses difficultés économiques du moment (Covid, baisse des droits TV), est prêt à faire de gros efforts.