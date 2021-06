OM - Mercato : le complément idéal de Milik déjà identifié ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Un temps annoncé sur le départ, l'avant-centre polonais, Arkadiusz Milik, prêté depuis cet hiver à l'Olympique de Marseille par Naples pour 18 mois et une option d'achat de 8 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus, devrait finalement rester sur les bords de la Canebière cet été.

Pour le suppléer en attaque, le président de l'OM, Pablo Longoria, multiplie les pistes et notamment en Amérique du Sud où le nom de Cristian Pavon revient avec insistance. Pour le consultant du Phocéen, Jérémy Attali, l'attaquant argentin de Boca Juniors serait un bon renfort pour le club olympien.

"Sampaoli le connait bien. Par hasard, ces dernières années, j’ai déjà vu quelques-uns de ses matchs. Ça m’a toujours paru être un joueur dynamique, qui s’accroche, qui va au charbon et qui a vraiment envie de centrer pour les autres. Je me dis qu’avec une pointe comme Milik, why not ?"