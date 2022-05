OM - Mercato : le coup de pression de Sampaoli entendu, Longoria valide une première étape

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

« Je ne sais pas si je serais là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant ».

En l'espace d'une phrase lâchée durant sa conférence de presse hier avant OM – RC Strasbourg, Jorge Sampaoli a jeté un petit coup de froid sur son avenir. Alors que Pablo Longoria aimerait prolonger son coach sous contrat jusqu'en juin 2023, le principal intéressé est bel et bien décidé à jouer la montre. Pour autant, si l'on en croit L'Equipe, le « fil n'est pas rompu » entre le coach argentin et son président.

Longoria a entendu le message

Conscient qu'il lui faudra un tout autre effectif en cas de Ligue des Champions, Jorge Sampaoli met clairement la pression avant la rencontre prévue à l'issue du championnat pour évoquer le recrutement. El Pelado, qui a déjà évoqué une série de profil à recruter avec Longoria, attend des garanties.

L'OM s'assure d'abord un Mercato autorisé par la FIFA

Du côté de la direction marseillaise, on a entendu le message et on est sur le qui-vive pour le satisfaire. Dans un premier temps, l'OM doit d'abord faire passer son référé devant les tribunaux pour être sûr de pouvoir recruter lors de l'été 2022.

Le passage de l'OM devant le TAS étant reporté à octobre, il est fort probable que la justice suspende une nouvelle fois la décision la FIFA d'interdire le club de deux Mercatos suite à l'affaire Pape Gueye (lequel avait signé à Watford avant de se désister et de rejoindre l'OM). Une fois cette formalité levée, Longoria pourra acter certaines tractations (Cho, Touré, etc.).

Sampaoli - Longoria, une première étape à franchir Conscient que le Mercato est prépondérant dans l'avenir de Jorge Sampaoli à l'OM, Pablo Longoria fait son possible pour rassurer son coach. Cela passe dans un premier temps par s'assurer d'avoir les coudées franches pour recruter.

Alexandre Corboz

Rédacteur