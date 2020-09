OM – Mercato : le Covid ruine l'ultime piste brésilienne de Villas-Boas !

Si le nom de Marcos Paulo (Fluminense, 19 ans) circulait encore comme un ultime renfort possible à l'OM en plus de Luis Henrique, les chances de voir l'autre prospect brésilien débarquer sur la Canebière sont de plus en plus faibles. Non seulement le club phocéen ne parvient pas à valider les ventes nécessaires à cette ultime arrivée pour laquelle André Villas-Boas milite mais la Covid-19 s'en mêle.

Positif, Marcos Paulo ne partira pas avant janvier

Dans un communiqué publié sur Twitter ce dimanche, Fluminense a fait savoir que sa pépite Marcos Paulo, également annoncée comme piste secondaire de l'OL et du LOSC, venait d'être testée positive au coronavirus comme cinq autres joueurs de son effectif. A ce stade avancée du Mercato, cette annonce n'est pas anodine.

En effet, avec la clôture du Mercato le 5 octobre et la quatorzaine obligatoire pour toute personne positive au Covid, il serait impossible pour Marcos Paulo de rejoindre son nouveau club avant la clôture du marché. Le club qui signerait à distance la pépite de Fluminense devra le faire sans valider sa visite médicale et ses tests à l'effort. Pas sûr que beaucoup prenne le risque d'investir sans un check-up complet...