OM - Mercato : le dernier obstacle à la venue de Milik est connu

Le Head of Football de l'OM, Pablo Longoria, a ficelé le dossier du latéral droit avec le prêt, ce mardi, de Pol Lirola. Il va maintenant s'attaquer à celui de l'attaquant, où Arkadiusz Milik faisait office de priorité. Mais vu que le Polonais hésite, vu que les négociations avec le Napoli s'annoncent compliquées, l'Espagnol travaille d'autres pistes, comme celle de l'ex-Lyonnais Jean-Philippe Mateta (Mayence). Mais cela ne l'empêche pas de continuer à discuter avec le SSCN.

De Laurentiis en veut beaucoup à son joueur

Selon le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi, un obstacle majeur existe entre le Napoli et l'OM : "Sur le dossier Milik, qui refuse de prolonger avec Naples, c’est le pourcentage à la revente réclamé qui pose un gros problème à Marseille. Alors que le Polonais n’est pas insensible au discours de Villas-Boas, le président De Laurentiis ne veut pas lui faire le moindre cadeau".

Et pour cause ! Aurelio De Laurentiis est redoutable en temps normal en négociations. Mais avec Milik, il se sent trahi car le Polonais refuse aujourd'hui de prolonger son contrat alors que le Napoli lui avait justement allongé son bail, en 2016, six mois seulement après son arrivée, après une grave blessure à un genou. D'où le refus du club transalpin de se montrer compréhensif avec son futur ex-attaquant…