Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si Bamba Dieng (22 ans) est finalement resté à l'OM, recalé à la visite médicale du côté de l'OGC Nice sur le dernier jour du Mercato, de nombreux clubs ont tenté de faire venir le Sénégalais cet été. C'est notamment le cas du FC Lorient, qui voulait profiter de la mise à l'écart de Dieng par Tudor pour réaliser un gros coup.

Dans les colonnes de Ouest-France, Loïc Féry (président des Merlus) a reconnu avoir laissé beaucoup de temps et d'énergie sur ce dossier : « Si j’ai un regret, c’est Bamba Dieng, qui nous avait dit plusieurs fois qu’il voulait venir. On était assez axé sur cette piste, qui n’a finalement pu se faire. On a peut-être voulu y croire trop longtemps ».

Comme Leeds, Lorient a finalement buté sur les exigences économiques de l'OM, qui avait longtemps fixé la barre à 15 M€ et ne voulait pas entendre parler de prêt avec option d'achat...