OM – Mercato : le dossier Dries Mertens serait un écran de fumée

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Si la presse italienne entretient le fantasme d'une venue de Dries Mertens à l'OM (Il Matino parlant même d'un accord imminent pour l'international belge!), il semblerait que ce dossier soit bel et bien un leurre comme le Mercato sait parfois en créer.

La Provence démonte la piste Mertens à l'OM

En effet, vu de France et plus précisément de la Provence, l'attaquant de 35 ans – libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat à Naples – est plus proche de prolonger dans son dernier club que de rejoindre une autre écurie.

Assurant que l'OM ne s'était jamais réellement positionné sur le dossier, le média marseillais « soupçonne l'entourage du Diable Rouge de profiter d'un intérêt supposé de l'OM pour faire monter les enchères auprès de Naples, avec qui il est en discussion pour rempiler ». D'où la rumeur de la présence des conseillers de Mertens sur la Canebière il y a quelques jours...