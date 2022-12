OM - Mercato : le dossier Gerson saboté par un ancien du PSG ?

Lucas Moura de retour au Pays ? Selon les informations d’Ekrem Konur, Flamengo voudrait signer l’ancien joueur du PSG pour se renforcer cet hiver. L’international brésilien pas titulaire avec Tottenham, pourrait bien tenter de trouver un nouveau projet en janvier pour se relancer. Lucas Moura est en contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2024. Selon le journaliste turc, le FC Séville de Jorge Sampaoli surveillerait également la situation du Brésilien…

En clash avec l’OM, Gerson ne souhaite pas revenir dans la cité phocéenne lui qui n’est pas utilisé par Igor Tudor. Au début du mois de novembre, le milieu de terrain de 25 ans était proche de faire son retour à Flamengo, cependant, le club brésilien ne veut pas payer le montant demandé par Marseille. Si un accord n’est toujours pas exclu par les deux clubs, un potentiel transfert de Lucas Moura à Flamengo risque de compliquer les choses. L'équipe surnommée 'Time de Povo' ne peut pas se permettre de signer les deux joueurs... Un dossier à suivre !

