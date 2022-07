OM - Mercato : le dossier Lazovic enterré par le Hellas Vérone

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le mercato OM aura été marqué par des surprises, des rumeurs folles mais aussi des dossiers extrêmement flous. Celui de Darko Lazovic en fait partie. Alors que des sources prétendaient qu'un accord avait été trouvé entre le club Phocéen et le Hellas Vérone pour un échange entre le milieu gauche serbe et Kevin Strootman, le deal a complètement capoté.

Plusieurs versions différentes sont ressorties. Des sources proches du Hellas ont prétendu que Lazovic n'a pas voulu quitter l'Italie, certains journalistes comme le français Santi Aouna ont assuré que le joueur voulait l'OM mais que son transfert a été bloqué par les émoluments contractuels de Strootman qui posaient problèmes aux Véronais.

Le directeur sportif de Vérone met les points sur les i

"Lazovic reste toujours intransférable, comme j'aimerais que Antonin Barak reste ici. J'aimerais entendre la version de l'autre partie. C'est plus facile de penser que Lazovic ne voulait pas partir et que Marroccu voulait le vendre, mais c'est une vérité à réécrire puisque Marroccu n'a jamais mis Lazovic sur le mercato, ne l'a jamais fait descendre de l'avion puisqu'il ne l'a jamais organisé. Il faudrait comprendre qui l'a organisé et avec qui il s'était mis d'accord. L'Hellas n'a jamais mis Lazovic sur le mercato. Si l'opération a décollé, c'est que quelqu'un a donné son aval en amont. L'Hellas l'a uniquement fait dans un second temps. Et peut-être qu'un jour, Darko racontera la vérité" a déclaré Francesco Marroccu, le directeur sportif du club dans les colonnes de L'Arena.

Le flou règne toujours mais en tout cas duex choses sont sûres, ça risque de gronder en Italie, et l'OM peut définitivement faire une croix sur le Serbe.