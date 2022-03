OM – Mercato : le dossier Saliba se complique toujours plus pour Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Si Pablo Longoria n'a pas masqué son envie de conserver William Saliba comme il l'a confié vendredi à La Provence, le dossier du défenseur prêté par Arsenal est loin d'être gagné d'avance... Même en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Arsenal ne fera cette fois-ci aucun cadeau !

En effet, comme nous vous l'indiquions en exclusivité, Arsenal a amorcé des discussions pour prolonger l'ancien stéphanois sous contrat jusqu'en juin 2024. L'Equipe apporte quelques freins supplémentaires. Selon le quotidien et malgré la réussite de la charnière White – Gabriel, les White-Gabriel, les Gunners voient « l'avenir avec lui » et n'imaginent pas une vente cet été à son prix d'achat (30 M€).

Un nouveau prêt est bien entendu possible, Mikel Arteta n'étant pas le plus grand fan du Français. Mais L'Equipe assure que ce sera payant et beaucoup plus cher que cette saison... Surtout qu'il faudra composer avec l'intérêt de deux gros clubs espagnols qui ont coché son nom en haut de liste et d'éveils de plusieurs formations anglaises et allemandes.