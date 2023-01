OM - Mercato : le FC Barcelone complique une cible offensive de Longoria

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

A l'affût de bons plans en fin de contrat en juin pour muscler l'attaque de l'OM, Pablo Longoria suit depuis de longues semaines maintenant la situation de Wilfried Zaha (Crystal Palace, 30 ans), lequel refuse toujours de prolonger son bail chez les Eagle. Mais les Phocéens sont loin d'être les seuls sur le dossier...

Si l'on en croit certains médias anglais relayés par Sport, le FC Barcelone est également sur le coup de cette « bonne affaire » à coût zéro et aux exigences salariales abordables. Serrés de près par le fair-play financier espagnol qui les incite à se montrer prudent sur leur masse salariale, les Blaugranas envisageraient sérieusement la venue de l'Ivoirien afin de remplacer Memphis Depay.

Cherchant un joueur de complément pouvant amener des déséquilibres, Xavi ne dirait pas non à la venue de Zaha, joueur majeur de Crystal Palace (445 matchs, 89 buts, 75 passes), lequel a scoré six fois cette saison et est impliqué dans presque 50% des buts de son équipe en Premier League (8/17). Affaire à suivre...