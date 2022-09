OM - Mercato : le feuilleton Cristiano Ronaldo relancé en janvier ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Cristiano Ronaldo se sent de plus en plus borduré à Manchester United. Aux dernières nouvelles, Erik Ten Hag aurait promis à Marcus Rashford d’en faire un titulaire indiscutable devant CR7 pour lui permettre d’arriver avec le plein de confiance avec l’Angleterre à la Coupe du monde au Qatar.

De fait, CR7 a pris acte de cette promesse et ferait tout pour prendre la tangente au mercato estival. Selon The Sun, l’attaquant portugais (37 ans) accepterait très mal le fait de n’être qu’un remplaçant et de jouer les utilités chez les Red Devils.

Ses coéquipiers sont même convaincus qu'il va forcer un départ en janvier, à quelques mois de la fin de son contrat. Reste alors à voir qui pourra se l'offrir en janvier, sachant que Manchester United devrait demander moins d'argent que cet été. Et que l'intéressé pourrait aussi se montrer moins gourmand en salaire. Une aubaine pour l'OM ?