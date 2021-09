OM - Mercato : le flop Cuisance courtisé en Serie A

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il y a un an, l'arrivée de Michaël Cuisance à l'OM avait ravi les supporters marseillais. Mais quelques mois plus tard, ceux-ci avaient déchanté. Non seulement l'Alsacien était hors de forme mais en plus, à mesure que les contre-performances s'enchainaient, il a totalement perdu confiance en ses moyens. Ce ne fut donc pas une surprise de voir le club refuser de lever l'option d'achat de 18 M€ prévue avec le Bayern Munich.

Cet été, ça a donc été retour à l'envoyeur pour Cuisance… sauf que le nouvel entraîneur des champions d'Allemagne, Julian Nagelsmann, n'en veut pas ! Du coup, Cuisance est invité à se trouver un nouveau club (lui qui est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2024) et il se pourrait qu'il découvre la Serie A dès ce soir. En effet, le Torino et la Sampdoria Gênes auraient demandé à le récupérer en prêt.

