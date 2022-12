OM – Mercato : le gros casse-tête de janvier de Pablo Longoria

EQUILIBRISTE

Comme à chaque fenêtre de transferts, Pablo Longoria se démène pour faire son petit business à l'OM. L'Espagnol veut améliorer l'équipe et la rendre plus conforme aux souhaits de son entraîneur Igor Tudor mais, comme pour beaucoup de clubs, l'argent est LE facteur limitant. Quatre départs et autant d'arrivées sont envisagées dans le schéma idéal.