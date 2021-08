OM - Mercato : le message rassurant de Milik sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Milik poste un message rassurant sur son avenir. L'attaquant polonais blessé lors du dernier match face à Metz a été courtisé cet été. Indispensable la saison passée, un doute subsistait sur sa présence ou non dans l'effectif de Jorge Sampaoli pour l'exercice 2021-2022.

Au travers d'une publication sur son compte Twitter l'attaquant polonais a encouragé ses partenaires pour le match de dimanche à Montpellier. "Demain commence une nouvelle saison importante pour l'OM. Une saison fondamentale pour tout le monde, même pour moi. Je regrette de ne pas avoir pu être sur le terrain depuis le début avec mes coéquipiers, mais je fais tout pour récupérer. Allez les gars! Allez Om." - l'avenir du buteur marseillais semble donc se confirmer à l'OM.

Tomorrow begins a new, important season for OM. A fundamental season for everyone, even for me. I am sorry that I have not been able to be on the pitch from the start with my teammates, but I am doing everything to recover. Come on guys! Allez Om.⚪🔵 pic.twitter.com/pZxuwohgVH