OM, Stade Rennais - Mercato : Naples torpille une piste de Longoria et Maurice

Comme à son habitude, Pablo Longoria a lancé plusieurs lignes à l'eau et verra celles qu'il parviendra à remonter à la surface. Raison pour laquelle on voit tellement de noms liés à l'Olympique de Marseille. On a notamment trouvé celui du Sud-Coréen Kim Min-Jae, défenseur central évoluant à Fenerbahçe, également annoncé du côté du Stade Rennais. Sous contrat jusqu'en 2025, il ne sera pas retenu par les Canaris turcs, qui attendent 15 M€ pour le lâcher.

Mais un grand club italien vient de débarquer sur le dossier Min-Jae. Il s'agit du Napoli, qui pourrait perdre son roc sénégalais Kalidou Koulibaly (31 ans). En fin de contrat dans un an, l'ancien Messin est dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus Turin. Le SSCN ne désespère pas de le conserver et vient de lui proposer un nouveau bail de quatre ans à 5 M€ la saison. Mais dans le cas où il partirait, La Gazzetta dello Sport assure que le Napoli aurait coché le nom de Min-Jae sur ses tablettes, ainsi que celui d'un bourreau des Phocéens, l'Argentin du Feyenoord Marcos Senesi...