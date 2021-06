OM - Mercato : le nombre monumental de pistes de Longoria dévoilé !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis plusieurs mois, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, multiplie les pistes sur le marché des transferts surtout venant d'Amérique du Sud, son principal terrain de jeu. Alex, modérateur pour le site Foot Marseille et connu sur Twitter sous le nom de @Bielsa_NoSeVa, a répertorié le nombre de joueurs cités pour un transfert vers l'OM depuis la fin du mercato hivernal.

"Nous en sommes très exactement à 83 rumeurs mercato pour l’OM depuis le 31 janvier dernier. Le dernier nom en date est Rafael Leao, évoqué par le journaliste Pedro Almeida (...) Longoria va chercher des accords avec beaucoup de joueurs, en listant des plans A, B et C avec pas moins de 10 ou 15 profils par poste", a-t-il confié. Un chiffre incroyable mais peu surprenant quand on connaît les méthodes de recrutement de Pablo Longoria.

🔵Première ligne verte ✅



- Pablo a été capable de signer la priorité n°1 de Sampa dès le 1e jour du Mercato

- Profil de box-to-box que l'on a pas

- LH moins isolé avec un compatriote

- Avec Sampa et Pablo, on redevient attractif, on montre notre ambition pour la suite#TeamOM https://t.co/Fno7XSZHu7 pic.twitter.com/nMWb5nM8O1 — Alex (@Bielsa_NoSeVa) June 9, 2021