OM - Mercato : le père de Gerson met les choses au clair concernant l'état d'esprit de son fils

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

En début de journée, nous avons relayons l'information selon laquelle Gerson, fâché que Pablo Longoria se soit montré inflexible dans les négociations pour son transfert avec Flamengo, songeait à sécher la reprise de l'entraînement le 30 novembre. Espérant, ainsi, forcer son président à accéder aux demandes du champion d'Amérique du Sud. Un bras de fer semblait devoir s'engager entre l'Espagnol et son joueur, qui a émis le souhait de retourner dans son club de cœur le mois dernier.

Mais, bonne nouvelle, le père et agent du joueur a démenti cette "information" au média SportMed TV : "On doit oublier cet épisode, regarder de l’avant". Le milieu de terrain brésilien sera donc bien à la Commanderie le 30 novembre. Ce qui ne veut pas dire qu'il a forcément renoncer à l'idée de retourner à Flamengo, au contraire même. Il semblerait seulement que les négociations prennent plus de temps que prévu et qu'en attendant une issue heureuse pour tout le monde, il s'entretienne avec l'OM.