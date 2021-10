OM – Mercato : le plan de Longoria ne se passe pas comme prévu avec un banni

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Revenu de son prêt au Hertha Berlin l'été dernier, Nemanja Radonjic (25 ans) a une nouvelle fois quitté l'OM le 23 août dernier pour rejoindre le Benfica (D1 portugaise) sur la base d'un prêt avec option d'achat.

Radonjic n'est pas sûr de rester à Benfica

Si Pablo Longoria a pris soin d'inclure une option automatique au delà d'un certain nombre de matchs joués pour se séparer du « Cristiano Ronaldo serbe », il n'est pas certain que NR7 ne reste à Lisbonne plus d'un an.

En effet, comme le rapporte le site Football Club de Marseille, l'international serbe (25 capes, 4 buts) est très loin du compte chez les Aigles du Benfica, lui qui n'a disputé que 31 minutes face au Dinamo Kiev en Ligue des Champions depuis son arrivée. Encore sous contrat jusqu'en juin 2023, Radonjic pourrait bien revenir comme un boomerang à l'OM et rappeler à l'actuel direction le poids de son imposant transfert réalisé à l'été 2018 (12 M€).