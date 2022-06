OM - Mercato : le plan du Stade Rennais pour attirer Steve Mandanda

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Après une saison passée à pratiquer l'alternance avec Pau Lopez, Steve Mandanda doit rencontrer Jorge Sampaoli pour définir son avenir. Si l'entraîneur de l'OM l'assure d'une place de titulaire la saison prochaine, le champion du monde 2018 restera. En revanche, s'il doit être doublure, il pourrait demander à partir. L'OGC Nice et le Stade Rennais aurait des vues sur lui. Surtout le club breton, à en croire L'Equipe.

Le quotidien sportif explique que Bruno Genesio est fan du portier de 37 ans. Il aurait dans l'idée de le recruter pour en faire son titulaire et en faire une sorte de tuteur à Dogan Alemdar (19 ans), appelé à devenir le numéro un d'ici quelques années. Dans ce plan, l'actuel titulaire des Rouge et Noir, Alfred Gomis, serait invité au départ. Ce qui tombe bien puisqu'il aurait des touches en Italie, pays où il a grandi et où il a longtemps joué avant de venir en L1. Mais avant que cette idée ne se concrétise, il faut que Sampaoli tranche l'avenir de Steve Mandanda à l'OM. Mais également que l'intéressé accepte de quitter une région qu'il adore et de baisser son salaire...

Raphaël Nouet

Rédacteur